Клубы, которые до сих пор не покинули Европейскую Суперлигу, могут избежать санкций. Их поддержало Министерство юстиции Швейцарии.

УЕФА и ФИФА уже получили от швейцарцев официальное сообщение о том, что они не имеют права угрожать санкциями клубам, которые не покинули число участников Европейской Суперлиги, сообщает Cadena SER.

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Как известно, 19 апреля 12 команд-основателей объявили о создании Европейской Суперлиги, но уже через два дня 9 клубов под давлением болельщиков, ФИФА, УЕФА и политиков своих стран объявили о выходе из организации. На данный момент верными Суперлиге остались Реал, Барселона и Ювентус.

7 мая УЕФА определился с наказанием для бывших участников Суперлиги. Каждый из девяти клубов заплатит своеобразный штраф в 15 млн евро на развитие футбола по всей Европе. Также клубы обязались вернуть 5% доходов за участие в турнирах УЕФА за один сезон. Против трех самых стойких УЕФА открыл дисциплинарное дело, а те подали встречный иск.

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