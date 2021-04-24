Клубы-основатели Суперлиги все же надеялись найти трех единомышленников.

После отказов ПСЖ, Баварии и Боруссии Д предложения получили Лион, Марсель и РБ Лейпциг, утверждает Daily Mail.

Перес готов пересмотреть формат Суперлиги – новая Лига чемпионов не устраивает президента Реала

Организаторы Суперлиги хотели довести количество клубов по меньшей мере до 15-ти, поэтому были готовы и на "скромные" альтернативы. Попытка завершилась провалом. Президент Лиона Жан-Мишель Ола сразу забраковал проект, назвав его "несправедливым".

Как известно, Суперлига просуществовала около двух суток. После шквала критики большинство клубов покинули организацию. Ювентус признал необходимость приостановить проект, Милан заявил о поспешности решения, а Барселона и Реал пока не делали категорических заявлений.

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