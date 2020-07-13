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Суперкубок Украины: УПЛ определилась с приоритетным местом проведения матча

19:43 - Читати українською
Суперкубок Украины: УПЛ определилась с приоритетным местом проведения матча
Шахтер – Динамо / ФК Шахтер

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал, где может пройти матч за Суперкубок Украины.

"Киев для Суперкубка в нынешней ситуации – оптимальный вариант. И не только потому, что чемпион страны и обладатель Кубка базируются в Киеве.

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Дело в том, что сразу после матча за Суперкубок главный тренер национальной команды Андрей Шевченко сможет получить в свое распоряжение сборников Шахтера и Динамо, чтобы начать подготовку к матчу сборной Украины против команды Швейцарии", – поделился Дикий в комментарии meta-ratings.

Напомним, матч за Суперкубок Украины-2020 запланирован на 25 августа, в котором сойдутся Шахтер и Динамо.

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