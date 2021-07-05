Дебютная встреча Мирчи Луческу и Роберто Де Дзерби не состоится в запланированную дату.

Как известно, поединок за Суперкубок Украины был запланирован на 24 июля. Однако, киевское Динамо обратилось к Украинской Премьер-лиге с просьбой перенести матч на более поздний срок, поскольку большое количество представителей клуба находилось в расположении сборной Украины, а потому они не успеют как следует подготовиться к сезону.

УПЛ может перенести Суперкубок Украины по просьбе Динамо

Как сообщает Telegram-канал "Динамо Киев Inside", руководство УПЛ пошло на встрече "бело-синим" и перенесло игру на сентябрь.

По информации Meta Ratings, уже даже известна новая дата матча – 22 сентября.

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