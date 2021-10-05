Поединок за Суперкубок Украины между Шахтером и Динамо можно было посмотреть не только в Украине. Матч транслировали за рубежом по системе pay-per-view (право приобретения трансляции события, происходящего в прямом эфире).

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Игру можно было посмотреть в Великобритании, США, Канаде и Польше – стоимость просмотра составляла 5 долларов. По информации ТаТоТаке, трансляции в этих странах приобрели до тысячи человек.

Напомним, игра завершилась разгромной победой Шахтера со счетом 3:0.

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