Суперкубок Украины не вызвал ажиотажа за рубежом – УПЛ заработала на трансляции мизер
Первая дуэль сезона между грандами украинского футбола не принесла сверхприбылей организаторам.
Поединок за Суперкубок Украины между Шахтером и Динамо можно было посмотреть не только в Украине. Матч транслировали за рубежом по системе pay-per-view (право приобретения трансляции события, происходящего в прямом эфире).
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Игру можно было посмотреть в Великобритании, США, Канаде и Польше – стоимость просмотра составляла 5 долларов. По информации ТаТоТаке, трансляции в этих странах приобрели до тысячи человек.
Напомним, игра завершилась разгромной победой Шахтера со счетом 3:0.
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