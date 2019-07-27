Суперкубок Украины-2019: проданы все билеты на противостояние Динамо и Шахтера

На матче за первый трофей сезона ожидается настоящий аншлаг.

УПЛ на официальном сайте объявила о продаже всех билетов на матч Суперкубка Украины-2019.

Динамо – Шахтер: где смотреть матч за Суперкубок Украины-2019

Поединок между Динамо и Шахтером состоится уже завтра в 21:00 на одесском стадионе Черноморец, который вмещает 34 164 зрителей. Это уже девятый розыгрыш Суперкубка, который будет принимать Южная Пальмира.

Динамо – Шахтер: прогноз на матч за Суперкубок Украины-2019

Напомним, Суперкубок-2018 добыло Динамо, победив Шахтер со счетом 1:0. Прошлогодняя игра также проходила в Одессе.