toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Суперкубок Украины
РЕАЛ МАДРИД - АТЛЕТИКО ТРАНСФЕРЫ УПЛ ДИНАМО КИЕВ - ШАХТЕР

Суперкубок Украины-2019: проданы все билеты на противостояние Динамо и Шахтера

14:08 70 Читати українською
Суперкубок Украины-2019: проданы все билеты на противостояние Динамо и Шахтера
Вербич против Мораеса / Фото официального сайта Динамо

На матче за первый трофей сезона ожидается настоящий аншлаг.

 

УПЛ на официальном сайте объявила о продаже всех билетов на матч Суперкубка Украины-2019.

Динамо – Шахтер: где смотреть матч за Суперкубок Украины-2019

Поединок между Динамо и Шахтером состоится уже завтра в 21:00 на одесском стадионе Черноморец, который вмещает 34 164 зрителей. Это уже девятый розыгрыш Суперкубка, который будет принимать Южная Пальмира.

Динамо – Шахтер: прогноз на матч за Суперкубок Украины-2019

Напомним, Суперкубок-2018 добыло Динамо, победив Шахтер со счетом 1:0. Прошлогодняя игра также проходила в Одессе.

blog_ava
Гвардиола назвал лучшего игрока, с которым ему приходилось работать – выбор откровенно удивил
06:00
830
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Шахтер Шахтер билеты на футбол Суперкубок Украины Динамо Киев - Шахтер
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
14
мин
Авангард
18:00
Волынь
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук