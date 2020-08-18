toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Суперкубок УЕФА
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ РБ ЛЕЙПЦИГ - ПСЖ ИНТЕР - ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ

Суперкубок УЕФА-2020 может состояться со зрителями

19:28 - Читати українською
Суперкубок УЕФА-2020 может состояться со зрителями
Обладатели Суперкубка УЕФА-2019 / ФК Ливерпуль

УЕФА рассматривает различные варианты проведения нынешнего Суперкубка в связи с пандемией.

Матч Суперкубка УЕФА может пройти при частично заполненных трибунах, пишет Football Italia со ссылкой на Sky Sports Italia.

Барселона – Бавария: Пике сумел одним словом описать позорную игру каталонцев

Из-за коронавируса будут ограничения в количестве болельщиков – лишь 30% мест на стадионе могут быть заполнены. Источник сообщает, что официальное заявление должно появиться уже в ближайшие дни.

Напомним, Суперкубок-2020 состоится на Пушкаш Арене в Будапеште 24 сентября. В нем встретятся победители Лиги Европы (Интер или Севилья) и Лиги чемпионов (Бавария, ПСЖ, Лион или РБ Лейпциг).

Як Інтер допоміг збірній України: жорсткий анекдот про Пятова і слова Гвардіоли у реакції на нищівні 0:5 Шахтаря

blog_ava
Интер – Шахтер: Instat назвал лучших игроков в составе обеих команд
08:54
10484
Теги
УЕФА футбольные фанаты Суперкубок УЕФА коронавирус
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Луческу пригласил первого бразильца в Динамо, – СМИ
    Україна — 19:180 Луческу пригласил первого бразильца в Динамо, – СМИ
31
мин
Селтик
21:45
КР Рейкьявик
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?