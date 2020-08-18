Суперкубок УЕФА-2020 может состояться со зрителями

Матч Суперкубка УЕФА может пройти при частично заполненных трибунах, пишет Football Italia со ссылкой на Sky Sports Italia.

Барселона – Бавария: Пике сумел одним словом описать позорную игру каталонцев

Из-за коронавируса будут ограничения в количестве болельщиков – лишь 30% мест на стадионе могут быть заполнены. Источник сообщает, что официальное заявление должно появиться уже в ближайшие дни.

Напомним, Суперкубок-2020 состоится на Пушкаш Арене в Будапеште 24 сентября. В нем встретятся победители Лиги Европы (Интер или Севилья) и Лиги чемпионов (Бавария, ПСЖ, Лион или РБ Лейпциг).

Як Інтер допоміг збірній України: жорсткий анекдот про Пятова і слова Гвардіоли у реакції на нищівні 0:5 Шахтаря