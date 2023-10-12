Третий год подряд столица Саудовской Аравии примет соревнования в январе.

Эр-Рияд снова будет принимать Суперкубок Испании, информирует Diario Sport. Столица Саудовской Аравии разделит эту честь с Джиддой, вторым по величине и влиятельности городом страны, благодаря соглашению между Королевской федерацией футбола Испании и правительством Саудовской Аравии. Согласно этому договору, соревнования будут чередоваться между этими городами до 2029 года.

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С 10 по 14 января Суперкубок третий год подряд пройдет на Международном стадионе имени короля Фахда. В нём примут участие Реал, Барселона, Атлетико и Осасуна. В 2022 году турнир выиграл Реал, в 2023 – Барселона.

Отмечается, что в ближайшее время RFEF объявит о месте проведения розыгрыша Суперкубка официально.

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