Стало известно, где и когда пройдут матчи за Суперкубок Испании-2024.

Королевская федерация футбола Испании в своем твиттере обнародовала график матчей за Суперкубок Испании-2024, который пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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Первый полуфинал состоится 10 января – встретятся Реал и Атлетико. На следующий день Барселона поборется с Осасуной за вторую путевку в финал, который запланирован на 14 января.

Напомним, что в предыдущем розыгрыше Суперкубка Испании победителем стала Барселона, которая в финале одолела Реал (3:1).

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