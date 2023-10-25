Суперкубок Испании-2024: известно расписание матчей – Барселона и Реал могут встретиться в финале
25 октября 16:02 - Читати українською
Стало известно, где и когда пройдут матчи за Суперкубок Испании-2024.
Королевская федерация футбола Испании в своем твиттере обнародовала график матчей за Суперкубок Испании-2024, который пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
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Первый полуфинал состоится 10 января – встретятся Реал и Атлетико. На следующий день Барселона поборется с Осасуной за вторую путевку в финал, который запланирован на 14 января.
Напомним, что в предыдущем розыгрыше Суперкубка Испании победителем стала Барселона, которая в финале одолела Реал (3:1).
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