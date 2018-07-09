Суперкубок Испании-2018 будет состоять из одного матча – стали известны дата и место проведения

Барселона и Севилья разыграют Суперкубок Испании-2018 / фото из соцсетей

Президент Федерации футбола Испании Луис Рубиалес объявил, что Суперкубок Испании-2018 будет разыгран по итогам одного поединка.

Барселона и Севилья определят обладателя Суперкубка Испании-2018 по итогам одной игры. Матч состоится 12 августа в Марокко, сообщает официальный сайт Федерации футбола Испании.

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Скорее всего, поединок пройдет в городе Танжер.

Оба клуба получат компенсацию по 950 тысяч евро, а также по 6 тысяч билетов для болельщиков. Остальные пропуска будут реализовываться через интернет.

Напомним, Севилья будет играть в матче за Суперкубок Испании на правах финалиста Кубка, поскольку Барселона в сезоне 2017/18 оформила "золотой дубль". Ранее обладатель Суперкубка определялся по итогам двух поединков.