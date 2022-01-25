"Суперкубок – та он уже надоел. Куда-то его перенесли, находили даты из-за сборной. И сделайте такой турнир, как в Испании. Возьмите 4 команды – Динамо, Шахтер, Заря, на следующий год будет Металлист или СК Днепр-1. Четыре команды.

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В Тернополь поехали. Кто сказал? Шикарно все прошло. Поехали сыграть на стадионе Колоса на хорошем поле. Сыграли по две команды полуфиналы, как сейчас Испания провела. Зрителю интересно, что-то новое. Работайте над этим, популяризируйте футбол. Я только этого хочу.

Никого не критикую. Хочу, чтобы сегодня развивался украинский футбол, чтобы мы не тратили сердце и душу в пустоту", – рассказал Суркис в программе Бомбардир.

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