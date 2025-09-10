Лига чемпионов УЕФА возвращается 16 сентября. Этот сезон станет 71-м по счету розыгрышем Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов УЕФА. На сегодняшний день трофей завоевали 24 разные команды.

Мбаппе назвал своего фаворита на победу в ЛЧ – плохо прогнозирует

Суперкомпьютер Opta 10 тысяч раз смоделировал турнир сезона 2025/26 и подтвердил свои предтурнирные прогнозы. Согласно источнику, Ливерпуль (20,4%) является фаворитом на победу в Лиге чемпионов этого сезона.

Наиболее вероятной угрозой для команды Арне Слота является соперник по АПЛ Арсенал (16,0%), а действующий чемпион ПСЖ является третьим фаворитом на сохранение титула (12,1%).

Шансы Манчестер Сити и Барселоны оцениваются в 8,4%, а их преследователями являются чемпионы клубного чемпионата мира Челси (7,0%), Реал (5,8%) и Бавария (4,3%).

Примечательно, что шансы Бенфики Анатолия Трубина и Георгия Судакова (1,7%) Opta оценивает выше, чем шансы действующего чемпиона Италии Наполи (1,4%), действующего победителя Лиги Европы Тоттенхэма (1,1%), а также Боруссии Д (0,9%), Атлетико (0,6%) и Ювентуса (0,6%).

Судаков будто родился заново: Бенфика решилась на революцию – нереальный трансфер с прицелом на ЛЧ