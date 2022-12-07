Суперкомпьютер FiveThirtyEight сделал новый прогноз по предстоящим матчам чемпионата мира по футболу в Катаре.

Бразилія та Португалія зустрінуться у фіналі? / Goal.com

Почти все прогнозы суперкомпьютера FiveThirtyEight относительно выхода в плей-офф ЧМ-2022 сбылись. Единственную оплошность машина допустила при определении победителя пары Испания – Марокко. FiveThirtyEight ставил на испанцев и не ожидал, что команда Луиса Энрике проиграет серию пенальти.

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После групповой стадии суперкомпьютер сделал новый прогноз на четвертьфинальные матчи. Согласно его алгоритму, Англия пройдёт Францию, Португалия окажется сильнее Марокко, Аргентина выбьет Нидерланды, а Бразилия справится с Хорватией.

Система по-прежнему считает Бразилию фаворитом ЧМ-2022. Согласно её прогнозу, Португалия займёт второе место, Англия – третье, а Аргентина станет четвёртой.

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