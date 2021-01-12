Голкипер Дженоа Федерико Маркетти даже не догадывался, что ждет его автомобиль на автомойке.

Маркетти решил, что его Ferrari 812 Superfast нужна мойка. Футболист спокойно отдал авто стоимостью в 300 тысяч евро в сервис, а сам отправился на командную тренировку.

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Однако мойщик не удержался от того, чтобы покататься за рулем авто, которое до сотни разгоняется за каких-то 2,9 секунды. Результатом поездки стало ДТП. Горе-водитель врезался в пять других автомобилей, а завершил свою поездку в отбойнике на одной из дорог Генуи.

Передняя часть Ferrari 37-летнего бывшего голкипера сборной Италии совершенно разрушена. Реакция Маркетти на инцидент пока неизвестна.

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