Суперкар за 300 тысяч евро превратился в хлам – экс-голкипер сборной Италии стал жертвой автомойщика
Голкипер Дженоа Федерико Маркетти даже не догадывался, что ждет его автомобиль на автомойке.
Маркетти решил, что его Ferrari 812 Superfast нужна мойка. Футболист спокойно отдал авто стоимостью в 300 тысяч евро в сервис, а сам отправился на командную тренировку.
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Однако мойщик не удержался от того, чтобы покататься за рулем авто, которое до сотни разгоняется за каких-то 2,9 секунды. Результатом поездки стало ДТП. Горе-водитель врезался в пять других автомобилей, а завершил свою поездку в отбойнике на одной из дорог Генуи.
Передняя часть Ferrari 37-летнего бывшего голкипера сборной Италии совершенно разрушена. Реакция Маркетти на инцидент пока неизвестна.
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