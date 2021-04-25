"Он харизматичный, ведет за собой, поддерживает, он лидер на футбольном поле и за его пределами, он поможет советом в профессиональном и бытовом плане. Это суперкапитан и суперчеловек.

Лунин: Перед каждой игрой мы по 10 минут остаемся на поле с Рамосом

Мне он помогал с отдыхом, с выбором ресторана. Я хотел поменять цвет машины – он посоветовал мне своих людей. Любой момент, который тебя интересует, – вообще не вопрос. Я интересовался его автопарком, его жильем. Он все без проблем рассказывал", – рассказал Лунин в интервью YouTube-каналу BurBuzz.

Напомним, Рамос перешел в Реал в августе 2005 года из Севильи за 27 млн ​​евро. В текущем сезоне провел за "сливочных" 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

Реал расписал ничью с Бетисом, упустив шанс вернуться на вершину Ла Лиги