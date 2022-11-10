Супергол Джеко и шедевры Димарко в видеообзоре матча Интер – Болонья – 6:1
11:09 - Читати українською
Интер устроил побоище Болоньи в 14-м туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.
26’ Эдин Джеко
36’ Федерико Димарко
42’ Лаутаро Мартинес
48’ Федерико Димарко
60’ Хакан Чалханоглу
76’ Робин Госенс
26’ Эдин Джеко
36’ Федерико Димарко
42’ Лаутаро Мартинес
48’ Федерико Димарко
60’ Хакан Чалханоглу
76’ Робин Госенс
Счет удалось открыть Ликояннису эффектным ударом с рикошетом. Джеко не замедлил ответить и слету с линии штрафной ударил под дальнюю стойку. Это стало началом разгрома.
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Роскошными ударами дубль удалось оформить Димарко. Мартинес головой замкнул подачу, Чалханоглу реализовал пенальти, а Госенс поставил точку. Благодаря разгрому Интер поднялся на 4 строчку турнирной таблицы Серии А, набрав 27 зачетных баллов. Болонья осталась 13-й.
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