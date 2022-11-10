Интер устроил побоище Болоньи в 14-м туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.

Счет удалось открыть Ликояннису эффектным ударом с рикошетом. Джеко не замедлил ответить и слету с линии штрафной ударил под дальнюю стойку. Это стало началом разгрома.

Интер разгромил Болонью, Йович забил победный спустя четыре минуты после выхода на замену