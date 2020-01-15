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Суперфан Динамо Парамон находится в коме, – СМИ

15 января 00:47 759 Читати українською
Суперфан Динамо Парамон находится в коме, – СМИ
Парамон / фото: Footboom

Самый известный болельщик киевского Динамо Сергей Заборовский (Парамон) имеет серьезные проблемы со здоровьем и был госпитализирован.

"Парамон в коме, в реанимации 4-й больницы, все очень плохо. Ехал с работы в маршрутке, потерял сознание на Воздухофлотском проспекте, 92", – пишет Footboom со ссылкой на Facebook журналиста Александра Геенко.

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Ранее медиа писали, что в декабре 2019-го Заборовского госпитализировали в больницу с диагнозом двусторонняя пневмония. Тогда врачи смогли его спасти.

Парамон стоял у истоков фанатского движения "бело-синих" в конце 70-х. В 1996 году, когда в Динамо вернулся Валерий Лобановский, он стал суперфаном киевлян, постоянно находился с командой во время домашних и выездных матчей.

После инцидента в матче Лиги Европы против Браги в сезоне 2010/11, когда Сергей Заборовский пытался дать пинка лайнсмену, руководство Динамо лишило его привилегий и Парамон посещает поединки столичного гранда в качестве обычного болельщика.

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