В рамках 5-го раунда Кубка Англии Манчестер Сити на выезде уверенно переиграл Суонси. Вашему вниманию видео забитых мячей и самых интересных моментов поединка.

Хозяева продержались против лидера АПЛ первые 30 минут. Именно тогда Кайл Уокер опасно прострелил в район вратарской, а мяч неожиданно оказался в дальнем нижнем углу "лебедей".

Манчестер Сити бил Суонси в гостях и вышел в 1/4 Кубка Англии – позитив для Зинченко, сенсационный герой травмируется

Сразу после перерыва Сити шокировал Суонси двумя голами в течение трех минут. Сначала Рахим Стерлинг мастерски реализовал выход на ворота Вудмена. Вскоре Габриэл Жезус получил пас головой от Бернарду Силвы, эффектно развернулся и классно пробил мимо голкипера. Суонси сумел избежать разгрома усилиями Моргана Уиттакера – на 77-й минуте юниор в два касания разобрался с обороной и заставил капитулировать Стеффена.

"Травма Ярмоленка стала фатальною": українця критикують за матч проти МЮ та бояться найгіршого – виліт не став трагедією