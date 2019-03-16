Суонси – Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча 1/4 финала Кубка Англии

Суонси принимает Манчестер Сити в рамках четвертьфинального матча Кубка Англии 2018/2019. Составы и ссылки на онлайн-трансляцию матча - в этой новости на "Футбол 24".

Матч 1/4 финала Кубка Англии 2018/2019 Суонси – Манчестер Сити начнётся в 19:20 по киевскому времени. Александр Зинченко начинет встречу на лавочке для запасных. Текстовую онлайн-трансляцию проведёт "Футбол 24".

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Стартовые составы:

Суонси: Нордфельдт – Робертс, ван дер Хорн, Картер-Уикерс, Граймз – Байерс, Фултон – Селина, Раутледж, Дайер – Джеймс.

Запасные: Малдер, Маккей, Данда, Харрис, Асоро, Джон, Бейкер-Ричардсон.

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Отаменди, Ляпорт, Делф – Б.Силва, Гюндоган, Д.Силва – Марез, Жезус, Сане.

Запасные: Мурич, Данило, Стерлинг, Агуэро, Зинченко, Фоден, Гарсия.

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