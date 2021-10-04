Поединок 12-го тура Второй лиги между Сумами и симферопольской Таврией не состоится по вине хозяев.

Сумы – Таврия: матч Второй лиги не состоится

Официальный матч не состоится, а Таврия проведет спарринг. Об этом сообщает официальный сайт симферопольцев.

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Сумы не имеют возможности провести поединок. Матч был запланирован к проведению на стадионе Юбилейный 6 октября. Вместо матча Второй лиги Таврия сыграет контрольную встречу с Каховкой на поле соперника.

Отметим, что после 11-ти туров Сумы идут на предпоследнем месте в турнирной таблице группы Б дивизиона. В активе команды 5 очков. Таврия-Симферополь занимает 11-ю строчку (13 пунктов).

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