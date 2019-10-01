Суммы заявили о своем возрождении – клуб лишили профессионального статуса

Скандал с договорными матчами не сломал ФК Сумы.

"ПФК Сумы, начинаем с новой страницы в сезоне 2020/21. Более подробную информацию Вы узнаете уже совсем скоро!", – указано в сообщении на официальном сайте клуба.

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Напомним, в апреле КДК УАФ лишил Сумы профессионального статуса из-за участия команды в матчах с фиксированным результатом. Клуб подал апелляцию, которая позволила команде доиграть сезон в Первой лиге.

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По итогам сезона Сумы вылетели во Вторую лигу, после чего в ПФЛ проголосовали за снятие команды с соревнований в чемпионатах Украины.