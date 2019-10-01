toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Первая лига
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ АТАЛАНТА - ШАХТЕР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ АТАЛАНТА U-19 - ШАХТЕР U-19

Суммы заявили о своем возрождении – клуб лишили профессионального статуса

16:18 111 Читати українською
Суммы заявили о своем возрождении – клуб лишили профессионального статуса
ФК Сумы объявили о возвращении / Фото ФК Сумы

Скандал с договорными матчами не сломал ФК Сумы.

"ПФК Сумы, начинаем с новой страницы в сезоне 2020/21. Более подробную информацию Вы узнаете уже совсем скоро!", – указано в сообщении на официальном сайте клуба.

Макаров: Сумами уже занимается полиция – это пятно для нас всех

Напомним, в апреле КДК УАФ лишил Сумы профессионального статуса из-за участия команды в матчах с фиксированным результатом. Клуб подал апелляцию, которая позволила команде доиграть сезон в Первой лиге.

Макаров анонсировал проблемы Авангарда, если команда сможет пробиться в УПЛ

По итогам сезона Сумы вылетели во Вторую лигу, после чего в ПФЛ проголосовали за снятие команды с соревнований в чемпионатах Украины.

blog_ava
Гуйе назвал лучшего украинского тренера
06:00
620
Теги
Сумы Сумы Первая лига ПФЛ
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
49
мин
Аталанта
19:55
Шахтер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук