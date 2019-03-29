Сумы подделали медосмотр, из-за чего не были допущены к матчу с Агробизнесом

Испания — 28 март 93
-
Экс-форвард Реала Морьентес в восторге от Зозули и верит в перспективы Лунина в Мадриде
-
Игуаин завершил карьеру в сборной АргентиныМир — 28 март 100
-
УЕФА наказал Шахтер частичным закрытием трибун стадиона из-за расистского поведения болельщиковЛига Европы — 28 март 153
-
Ворскла объявила о назначении Косовского на тренерский мостик командыУкраина — 28 март 578
-
Зозуля имеет шанс заменить второго после Месси в клубе Примеры, который борется за ЛЧ, а Альбасете под угрозойИспания — 28 март 927