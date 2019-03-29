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Сумы подделали медосмотр, из-за чего не были допущены к матчу с Агробизнесом

00:03 7 Читати українською
Сумы подделали медосмотр, из-за чего не были допущены к матчу с Агробизнесом
Сергей Макаров / НК Верес

Президент ПФЛ Сергей Макаров рассказал, почему Сумы не смогли сыграть против Агробизнеса.

 

"Клуб прислал поддельную информацию. Они прислали данные о прохождении Харьковского диспансера, мы связались с диспансером. Оказалось, что никакой клуб Сумы там не появлялся.

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Мы не могли допустить к соревнованиям футболистов, которые не прошли медицинский осмотр", – сказал Сергей Макаров в эфире телеканала "Футбол 1".

Напомним, ранее сообщалось, что Сумы не приехали на матч Первой лиги с Агробизнесом из-за проблем с документами.

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Сергей Макаров Агробизнес - Сумы Сумы Сумы Первая лига
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