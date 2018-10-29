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Суммы не в критическом положении, – президент ПФЛ Макаров успокоил болельщиков

20 октября 19:54 62 Читати українською
Суммы не в критическом положении, – президент ПФЛ Макаров успокоил болельщиков
Сергей Макаров / Фото ПФЛ

Президент Профессиональной футбольной лиги Сергей Макаров прокомментировал информацию о банкротстве ФК Сумы.

"Слухи сильно преувеличены. Сумы продолжают выступления в чемпионате. На календарный матч в Николаев команда отправилась поездом. И дала бой хозяевам, сумев взять очень важное очко.

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Проблемы в клубе, вероятно, действительно существуют, но ситуация, поверьте, не является критической. Мы держим руку на пульсе, постоянно контактируем с руководством Сум. Одним словом, мы в теме", – цитирует Макарова издание FootBoom.

Напомним, ранее появилась информация, что ФК Сумы могут сняться с турнира Первой лиги из-за проблем с финансированием.

Первая лига: Сумы в меньшинстве вырвали ничью в матче с Николаевом

Первая лига14 турЦентральный городской стадион (Николаев)

Николаев - Сумы: Пятница 19 октября 2018

Николаев
Матч окончен
1 : 1
Сумы
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Теги
Сумы Сумы Первая лига Николаев - Сумы ПФЛ Сергей Макаров
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