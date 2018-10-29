Суммы не в критическом положении, – президент ПФЛ Макаров успокоил болельщиков

Президент Профессиональной футбольной лиги Сергей Макаров прокомментировал информацию о банкротстве ФК Сумы.

"Слухи сильно преувеличены. Сумы продолжают выступления в чемпионате. На календарный матч в Николаев команда отправилась поездом. И дала бой хозяевам, сумев взять очень важное очко.

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Проблемы в клубе, вероятно, действительно существуют, но ситуация, поверьте, не является критической. Мы держим руку на пульсе, постоянно контактируем с руководством Сум. Одним словом, мы в теме", – цитирует Макарова издание FootBoom.

Напомним, ранее появилась информация, что ФК Сумы могут сняться с турнира Первой лиги из-за проблем с финансированием.

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