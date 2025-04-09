Бывший игрок киевского ЦСКА Роман Пахолюк рассказал о самой большой премии в своей карьере, которую получил не от своего клуба.

– Какую самую большую премию вы получили на то время?

– За матч против Шахтера в чемпионате 2000/2001. Это был первый поединок, когда вошло в моду поощрение третьей стороной. Мы тогда не дали "горнякам" победить, и они не смогли стать впервые чемпионами. Динамо нам тогда щедро отблагодарило.

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– Мне говорили, что кто-то получил и по 40 000 долларов?

– Возможно. Эти деньги делили более опытные ребята, такие как Коля Волосянко. Мне, тогда 21-летнему пацану, досталось 25 000 долларов. Сумма была космическая, учитывая то, что зарплата у меня была около 400 долларов, – поделился Пахолюк в интервью Украинскому футболу.

Напомним, Роман является воспитанником киевского ЦСКА, но в украинском футболе не оставил значительного следа, поиграв также за Черноморец, черкасский Днепр, Закарпатье, Николаев, Арсенал-Киев и винницкую Ниву. Лучшие годы карьеры Пахолюк провел в Казахстане, поиграв за Астану, Атырау, Ордабасы, Кайсар и Тараз.

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