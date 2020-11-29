Скири шокировал именитых хозяев уже на 9 минуте, замкнув скидку партнера после углового. Боруссия сделала несколько попыток отыграться, но безуспешно.

Боруссия Д проиграла Кёльну и упала на третье место, Бавария обыграла Штутгарт, Крузе пушкой завершил дикую перестрелку

Картина повторилась во второй половине. Скири снова огорчил "шмелей", а те ответили лишь голом Торгана Азара. Роскошный шанс спасти очко потерял Холанд. Ройс выкатил мяч бомбардиру дортмундцев, однако он с 3 метров умудрился "ковырнуть" мимо ворот.