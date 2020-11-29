Сумасшедший промах Холанда с 3 метров в видеообзоре матча Боруссия Д – Кельн – 1:2
07:30 - Читати українською
Боруссия Д сенсационно проиграла Кельну в 9 туре Бундеслиги. Смотрите видеообзор поединка.
Скири шокировал именитых хозяев уже на 9 минуте, замкнув скидку партнера после углового. Боруссия сделала несколько попыток отыграться, но безуспешно.
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Картина повторилась во второй половине. Скири снова огорчил "шмелей", а те ответили лишь голом Торгана Азара. Роскошный шанс спасти очко потерял Холанд. Ройс выкатил мяч бомбардиру дортмундцев, однако он с 3 метров умудрился "ковырнуть" мимо ворот.
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