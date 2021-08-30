Атлетико расписал ничью с Вильярреалом (2:2) в рамках 3-го тура испанской Примеры. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Первый серьезный соперник в новом сезоне сумел отобрать очки у действующего чемпиона. Более того, для Атлетико все могло завершиться куда хуже.

Атлетико благодаря автоголу года спас ничью с Вильярреалом за несколько секунд до финального свистка

Вильярреал по ходу матча дважды выходил вперед, но каждый раз терял свое преимущество. Решающий мяч в компенсированное время оказался каким-то безумием. После банального навеса игроков Атлетико Аисса Манди и Херонимо Рульи не смогли найти общий язык, и центрбэк поразил собственные уже пустые ворота.