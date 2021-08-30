Сумасшедший автогол спас Атлетико от поражения – курьезное видео
10:30 - Читати українською
Атлетико расписал ничью с Вильярреалом (2:2) в рамках 3-го тура испанской Примеры. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
завершено
56’ Луис Суарес
90+5’ Аисса Манди
52’ Мануэль Тригерос
56’ Луис Суарес
90+5’ Аисса Манди
Первый серьезный соперник в новом сезоне сумел отобрать очки у действующего чемпиона. Более того, для Атлетико все могло завершиться куда хуже.
Атлетико благодаря автоголу года спас ничью с Вильярреалом за несколько секунд до финального свистка
Вильярреал по ходу матча дважды выходил вперед, но каждый раз терял свое преимущество. Решающий мяч в компенсированное время оказался каким-то безумием. После банального навеса игроков Атлетико Аисса Манди и Херонимо Рульи не смогли найти общий язык, и центрбэк поразил собственные уже пустые ворота.
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