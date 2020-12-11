Соперники долго не запрягали и забили три мяча на двоих в стартовые 22 минуты. Сначала Эдвард Нкетия воспользовался ошибкой обороны и открыл счет в пользу "канониров". Дальше шедевр исполнил Мохамед Элнени – египтянин решился на выстрел метров с 30-ти по диагонали и попал в дальний верхний угол. А вернул Дандолк в игру Джордан Флорес, пробив с линии штрафной в быстрой атаке "бело-черных".

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Сценарий второго тайма оказался похожим. На 67-й минуте Джо Уиллок пробил голкипера ударом с пределов штрафной, а Фалорин Балогун на 80-й в одно касание реализовал выход один на один с Роджерсом. Подсластил горечь поражения хозяев Шон Хор, головой переправивший мяч в сетку после подачи со стандарта с правого фланга.

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