Болонья и Дженоа сыграли вничью в рамках матча-открытия 5-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Первая половина матча не предвещала ничего феерического. На старте второго тайма команды обменялись голами и продолжили спокойно перекатывать мяч.

Болонья расписала ничью с Дженоа в матче с двумя пенальти на последних минутах – шотландец Хики забил исторический гол

Настоящая драма случилась в последние 10 минут (с учетом компенсированного). Рефери поочередно назначил по пенальти в каждые ворота. Наказание его команды показалось Синише Михайловичу несправедливым. Аленатторе не скрывал эмоций, за которые был удален.