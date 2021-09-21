Сумасшедшая десятиминутка с двумя пенальти и удалением в видеообзоре матча Болонья – Дженоа – 2:2
21 сентября 23:03 - Читати українською
Болонья и Дженоа сыграли вничью в рамках матча-открытия 5-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
49’ Аарон Хики
85’ Марко Арнаутович
Маттиа Дестро 55’
Доменико Кришито 89’
49’ Аарон Хики
55’ Маттиа Дестро
85’ Марко Арнаутович
89’ Доменико Кришито
Первая половина матча не предвещала ничего феерического. На старте второго тайма команды обменялись голами и продолжили спокойно перекатывать мяч.
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Настоящая драма случилась в последние 10 минут (с учетом компенсированного). Рефери поочередно назначил по пенальти в каждые ворота. Наказание его команды показалось Синише Михайловичу несправедливым. Аленатторе не скрывал эмоций, за которые был удален.
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