На награду претендуют все 4 гола, которые были забиты с игры (без точного пенальти Мареза).

УЕФА удивил претендентами на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Главным кандидатом кажется роскошная бисиклета форварда Порту Мехди Тареми. В номинацию также попал обмен выстрелами английских талантов – 17-летнего Джуда Беллингема (Боруссия Д) и 20-летнего Фила Фодена (Манчестер Сити). Четвертый гол – "таран" Шупо-Мотинга (Бавария), который с 3 метров занес мяч в ворота ПСЖ.

Отметим, что первые полуфинальные поединки состоятся 27-28 апреля. ПСЖ встретится с Манчестер Сити, а Челси с Реалом.

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