Атлетико проиграл Ливерпулю (2:3) в первом туре Лиги чемпионов. После финального свистка Диего Симеоне сорвался и показал нецензурный жест в сторону трибун, где были фанаты мерсисайдцев.

Дубль Льоренте и гол ван Дейка на 90+2-й минуте в видеообзоре матча Ливерпуль – Атлетико – 3:2

На пресс-конференции тренер Атлетико объяснил свой поступок, сказав, что его оскорбляли все 90 минут и он просто не выдержал. Позже в соцсетях появилось видео, на котором заметно как фанат Ливерпуля прыгает, что-то выкрикивая, и показывает нецензурные жесты.

Напомним, что следующим соперником Атлетико в Лиге чемпионов будет Айнтрахт. Встреча запланирована на 30 сентября.

