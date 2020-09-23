"Нам нужно 4-5 поединков, чтобы набрать ход и соответствовать нашим стандартам.

Неожиданное фиаско манкунианцев в видеообзоре матча Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас – 1:3

У нас не было возможности набрать форму раньше. В следующих матчах нужно дать игрокам время и подготовить их к борьбе в чемпионате Англии", – цитирует Сульшера ESPN UK.

Напомним, новый розыгрыш АПЛ манкунианцы начали с неожиданного поражения от Кристал Пэлас (1:3). по итогам прошлого сезона подопечные Сульшера финишировали третьими, что позволяет им сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов.

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