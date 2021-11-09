Сульшер вызывает недоверие у ряда игроков Манчестер Юнайтед
Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер не имеет полной поддержки в раздевалке.
Некоторые футболисты Манчестер Юнайтед обвиняют Сульшера, что у него есть свои любимые игроки, к которым есть предвзятое отношение, сообщает Daily Mail.
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Также "мятежники" считают, что в штабе норвежца есть молодые специалисты, которые только учатся тренерскому ремеслу. К недовольным приписывают Бруну Фернандеша и Криштиану Роналду.
По информации СМИ, боссы Манчестер Юнайтед передумали увольнять Уле Гуннара Сульшера после неудачного старта сезона для "красных дьяволов".
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