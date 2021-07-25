"Переговоры между агентами Поля и представителями клуба продолжаются. Весь мой диалог с Погба сводится к тому, что он с нетерпением ждет сезона. О Погба постоянно ходят слухи, но я не владею подробностями. Мне действительно нечего сказать вам.

Погба отклонил предложение Манчестер Юнайтед относительно нового контракта, – Sky Sports

Всегда есть клубы, которые интересуются, и, конечно, мы видели Поля в его лучших проявлениях. Он знает, что мы думаем. Лично мне нравится работать с ним. Надеюсь, мы сможем работать вместе", – цитирует Сульшера ESPN.

К слову, Погба провел 42 матча в составе Манчестер Юнайтед в прошлом сезоне, записав в свой актив 6 голов и 9 ассистов. Его контракт заканчивается следующим летом, а среди претендентов на него называют ПСЖ и Реал.

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