Сульшер выразил свое мнение относительно трансферов молодых игроков

Украина — 16:58 469
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Динамо – СК Днепр-1: онлайн-трансляция матча УПЛ – Михайличенко удивляет составом, Супряга против своих
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"Золотий м'яч" – Федецькому, а Рібері нехай дружина вазу для квітів поставить". Правила життя Євгена КоноплянкиОвертайм — 12:17 856
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Эвертон – Манчестер Сити: Эдерсон спасает Гвардиолу, Зинченко в составе проблемной обороны, Марез и де Брюйне – магиАнглия — 00:50 1039