Сульшер выразил свое мнение относительно трансферов молодых игроков

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер рассказал о своем отношении к приобретению молодых талантов.

"Яркий пример – Дэниэл Джеймс. Цена, которую мы заплатили за него, не была огромной (17 млн евро, – прим.), и он показал, что у него есть талант.

Сульшер оценил свою работу в Манчестер Юнайтед

Если вы достаточно хорошо разыскиваете талантливых игроков и подбираете подходящих личностей, не требуется переплачивать.

Деньги в футболе сейчас другие, но я в восторге от трех новичков (Джеймс, Магуайр, Уан-Биссака). Думаю, они показали, что мы проделали на трансферном рынке хорошую работу", – цитирует Сульшера Sky Sports.

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