"Все хотят играть в Лиге чемпионов. Мы получили в соперники участника финальной стадии, РБ Лейпциг в прошлом сезоне дошел до полуфинала. Мы рады, что к нам вернется Рафаэл (бразильский защитник, который с 2008 по 2015 защищал цвета манкунианцев, – Футбол 24) – это произойдет в матче с Истанбул Башакшехир.

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Это фантастическая группа для нас. Команда впервые сыграет с лучшими. Ближайший матч станет для нас серьезным испытанием за последнее время", – цитирует Сульшера официальный сайт УЕФА.

Напомним, Манчестер Юнайтед уже сегодня, 20 октября, стартует в группе Н Лиги чемпионов выездным поединком против французского ПСЖ. Начало матча в 22:00.

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