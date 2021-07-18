Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер не согласен с критикой английских фанатов в сторону Маркуса Рашфорда.

"Фанаты МЮ поддержат Маркуса. Я бы даже сказал, что фанаты футбола его поддержат. Они поймут: то, что игрок набрался смелости для удара с пенальти в таком матче, уже является победой.

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Действия отдельных людей не отражают мнение всех футбольных фанатов. Я вообще не считаю их фанатами футбола. У Маркуса сильный дух", – цитирует Сульшера Sky Sports.

Напомним, в финале Евро-2020 Рашфорд не сумел реализовать 11-метровый в серии послематчевых пенальти, что позволило итальянцам забрать трофей в Рим.

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