Сульшер верит в успех Манчестер Юнайтед в чемпионате Англии
Наставник Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер сохраняет оптимизм относительно шансов своей команды на чемпионство в АПЛ.
"Не бывает чемпионской гонки после 15 матчей, но можно потерять шансы на титул в первые 10 матчей. Когда мы сыграем еще 15 поединков и доберемся до 30-го тура, тогда уже, при благоприятном стечении обстоятельств, и можно будет начать разговоры о борьбе за победу в АПЛ.
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Но у нас есть вера в наш будущий успех. Перед каждой игрой мы думаем, что можем обыграть любого соперника. В выездных матчах мы показали, на что способны, а наши результаты в родных стенах тоже становятся лучше, и победа над Вулверхэмптоном – очень важный результат для нашей уверенности и настроения", – цитирует Сульшера Goal.com.
После 15-ти туров АПЛ Манчестер Юнайтед расположился на второй строчке, уступая Ливерпулю на два очка.
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