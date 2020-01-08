Сульшер верит в камбэк Манчестер Юнайтед в Кубке лиги после поражения от Сити в дерби

Главный тренер Манчестер Юнайтед Сульшер проанализировал поражение от Ман Сити в первом полуфинале Кубка английской лиги.

Напомним, МЮ уступил Манчестер Сити в первом полуфинальном поединке Кубка английской лиги, однако благодаря голу Рашфорда "красные дьяволы" еще сохраняют определенные шансы на выход в финал.

"С момента первого гола соперника и особенно после второго мяча нам было трудно справляться с ними. Во втором тайме была хорошая реакция с нашей стороны, но до перерыва, пока они не забили, игра шла туда-сюда. У нас не получилось в достаточной мере овладеть системой соперника, хотя мы понимали, что они могут играть таким образом. Манчестер Сити играл так в прошлом сезоне и победил Челси со счетом 5:0.

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В моменте с первым голом мы ничего не могли сделать, второй – это обычная неаккуратность, а что касается третьего – мы просто не пришли в себя. Манчестер Юнайтед когда уже был в похожей ситуации, когда уступал после домашнего матча, но переворачивал ситуацию во втором. ПСЖ – свежий пример. Мы должны верить, что можем показать надлежащую игру", – цитирует Сульшера Sky Sports.

Ответный матч Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед пройдет 29 января на Этихаде. Победитель сыграет в финале с триумфатором пары Лестер – Астон Вилла.

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