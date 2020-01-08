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Сульшер верит в камбэк Манчестер Юнайтед в Кубке лиги после поражения от Сити в дерби

8 января 09:57 104 Читати українською
Сульшер верит в камбэк Манчестер Юнайтед в Кубке лиги после поражения от Сити в дерби
Уле Гуннар Сульшер / ФК МЮ

Главный тренер Манчестер Юнайтед Сульшер проанализировал поражение от Ман Сити в первом полуфинале Кубка английской лиги.

70’ Маркус Рашфорд
 
Бернарду Силва 17’
Рияд Марез 33’
Андреас Перейра 39’
17’ Бернарду Силва
33’ Рияд Марез
39’ Андреас Перейра
70’ Маркус Рашфорд

Напомним, МЮ уступил Манчестер Сити в первом полуфинальном поединке Кубка английской лиги, однако благодаря голу Рашфорда "красные дьяволы" еще сохраняют определенные шансы на выход в финал.

"С момента первого гола соперника и особенно после второго мяча нам было трудно справляться с ними. Во втором тайме была хорошая реакция с нашей стороны, но до перерыва, пока они не забили, игра шла туда-сюда. У нас не получилось в достаточной мере овладеть системой соперника, хотя мы понимали, что они могут играть таким образом. Манчестер Сити играл так в прошлом сезоне и победил Челси со счетом 5:0.

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В моменте с первым голом мы ничего не могли сделать, второй – это обычная неаккуратность, а что касается третьего – мы просто не пришли в себя. Манчестер Юнайтед когда уже был в похожей ситуации, когда уступал после домашнего матча, но переворачивал ситуацию во втором. ПСЖ – свежий пример. Мы должны верить, что можем показать надлежащую игру", – цитирует Сульшера Sky Sports.

Ответный матч Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед пройдет 29 января на Этихаде. Победитель сыграет в финале с триумфатором пары Лестер – Астон Вилла.

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