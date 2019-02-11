Сульшер верит, что Марсьяль может выйти на уровень Роналду

Главный тренер английского Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер оценил уровень нападающего Антони Марсьяля и сравнил его с форвардом туринского Ювентуса Криштиану Роналду.

"Я помню, что в одном из матчей мы играли слабо и Криштиану забил в концовке. У него и Марсьяля, конечно, есть общие качества. Если Антони хочет выйти на уровень Роналду, то знает, что делать.

Фулхэм – Манчестер Юнайтед – 0:3 – видео голов и обзор матча

Все зависит от него. Его талант позволяет достичь такого уровня. Марсьяль знает, что ему нужно помнить о работе в обороне, но он прекрасно атакует. Баланс, скорость, резкость и все остальное. Если ты крайний защитник, то вряд ли хотел бы увидеть Антони перед собой. Я счастлив, что в команде есть такой игрок", – цитирует Сульшера FourFourTwo.

Отметим, что в субботу французский нападающий помог МЮ одолеть Фулхэм на выезде. В активе Марсьяля забитый мяч и голевая передача на Погба.