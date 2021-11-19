"Я контактировал с клубом и постоянно общался с руководством, как я это всегда делаю. Пауза на матчи сборных была длинной. Чувствуем, что она нам помогла. Игроки хорошо реагируют на ситуацию. Мы готовы к игре с Уотфордом.

Сульшер инициировал встречу с Роналду и другими лидерами Манчестер Юнайтед

Паузы на матчи сборных позволяют перезагрузиться и продолжить работу над разными аспектами. На этот раз у нас выбыло несколько человек, поэтому они работали индивидуально, восстанавливались. Некоторым мы позволили поехать в свои страны, чтобы провести время с семьей.

Так всегда бывает, когда все возвращаются. Игроки готовы. Это была хорошая неделя. Она дала нам возможность поработать с игроками над определенными моментами", – цитирует Сульшера ВВС.

После 11 туров АПЛ Манчестер Юнайтед расположился на 5-й строчке.

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