"Я знал, что этот вопрос прозвучит, и, конечно же, я поговорил с ними двумя. У нас есть два игрока, которым я бы всю жизнь доверял бить пенальти. Они двое будут продолжать делать то, что они делают, когда их попросят исполнить пенальти.

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У меня, конечно, был этот разговор, и они знают мою позицию по этому поводу. Они знают, что я решаю, кто будет пробивать пенальти, если мы его получим. Это не создаст проблем", – цитирует Сульшера официальный сайт Манчестер Юнайтед.

Напомним, что штатным пенальтистом манкунианцев в прошлом сезоне был Бруну Фернандеш, но теперь в команде есть Криштиану Роналду. К слову, в сборной Португалии первоочередное право на 11-метровые удары остается за форвардом.

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