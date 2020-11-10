Это решение было принято совместно Уле Гуннаром Сульшером и Гаретом Саутгейтом, утверждает The Athletic.

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По данным авторитетного источника, наставник сборной Англии традиционно перед объявлением заявки консультируется с тренерами в клубах. Что касается Гринвуда, то Сульшер рекомендовал дать 19-летнему нападающему время для отдыха.

При этом отмечается, что идется не об усталости от насыщенного графика. "Красные дьяволы" обеспокоены "деятельностью игрока вне клуба". В МЮ подозревают, что Гринвуд не проходит испытание славой. Юный футболист не высыпается по ночам, пытаясь совмещать карьеру и развлечения.

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