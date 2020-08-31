Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер планирует освободить несколько мест в составе перед возможными подписаниями.

Норвежский специалист не рассчитывает на Джесси Лингарда и Андреаса Перейру, сообщает The Times.

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Оба полузащитника не имели стабильного места в основе МЮ, а вероятный приход Донни ван де Беека сделает конкуренцию еще жестче. Сульшер готов принести в жертву Перейру и Лингарда, но рассчитывает на усиление еще трех позиций – центрбек, правый вингер и центрфорвард. Пока "красные дьяволы" не осуществили ни одного официального трансфера.

Добавим, что Лингардом интересовался Вест Хэм, а на Перейру претендовали Бенфика и Валенсия.

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