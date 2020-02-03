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Сульшер сравнил нынешний Манчестер Юнайтед с командой времен Фергюсона

12:22 41 Читати українською
Сульшер сравнил нынешний Манчестер Юнайтед с командой времен Фергюсона
Уле Гуннар Сульшер и Алекс Фергюсон / Фото из открытых источников

Норвежский наставник Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер поделился мыслями относительно нынешнего состава "красных дьяволов".

"У нас есть игроки, которые пройдут нашу школу и впитают тот менталитет, который я хочу построить в этой команде. Это и есть культура Манчестер Юнайтед. Я знаю, что мы не похожи на команду эпохи сэра Алекса Фергюсона, но у нас есть игроки с правильным менталитетом.

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Для меня это тяжёлая работа, первые шаги. Невозможно оставаться в этом клубе, если не отдаваться команде полностью. Когда я пришёл, команда была не в порядке. Конечно, мы другие по сравнению с парнями сэра Алекса, которые выигрывали чемпионат Англии.

У моих игроков еще нет опыта больших побед, но это, безусловно, состоится в ближайшие несколько лет. Это то, ради чего мы работаем", – цитирует Сульшера издание Daily Mail.

Напомним, накануне МЮ не смог переиграть Вулверхэмптон (0:0) на своем поле. Серия без побед "красных дьяволов" в чемпионате насчитывает 3 матча.

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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия Алекс Фергюсон Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер
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