Сульшер советовал Моуринью подписать Холанда в Манчестер Юнайтед

Результативный нападающий австрийского РБ Зальцбург Эрлинг Холанд мог оказаться в английском Манчестер Юнайтед. Теперь манкунианцы могут потратить на трансфер норвежца значительно больше.

Нынешний наставник МЮ Уле Гуннар Сульшер ранее рекомендовал юного таланта "красным дьяволам", сообщает Manchester Evening News.

Лунин вошел в топ-20 номинантов на Golden Boy-2019

По информации издания, норвежский тренер советовал Жозе Моуринью подписать Холланда. Сульшер работал с нападающим в Мольде в 2017-2018 гг. Но манкунианцы так и не вступили в переговоры относительно покупки талантливого форварда. В конце концов, летом 2019-го Холанд перебрался в Австрию.

Напомним, Эрлинг Холанд установил космический рекорд в Лиге чемпионов и феноменально провел старт нынешнего сезона. В активе 19-летнего норвежца 11 матчей во всех турнирах, в которых он забил 18 мячей. За Холандом уже якобы охотятся европейские топ-клубы, среди которых и Юнайтед.

Сікан – 22 хвилини, Холанд – 17 голів: шокуючий контраст найкращих бомбардирів юнацького ЧС-2019 – відчуйте різницю