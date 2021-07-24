"Конечно, это увлекательно. Я очень рад, что мне доверили быть частью этого. В течение последнего периода случилось много важного. На Олд Траффорд много работы, и хочется быть причастным к этому. Последние несколько лет мы совершенствовались, а теперь просто хотим сделать следующий шаг.

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Мы здесь, чтобы побеждать, это очевидно. Не могу сказать, что мы в восторге от своих достижений до сих пор, потому что мы ничего не выиграли. Но все же прогресс есть, и я чувствую, что сейчас команда находится в значительно лучшем положении. Думаю, мы постепенно добираемся до цели, делаем это каждый день. У нас нет трофеев, чтобы подтвердить это, но я думаю, что мы чувствуем себя сильнее и готовы к следующему вызову", – цитирует Сульшера официальный сайт МЮ.

Добавим, что новую кампанию "красные дьяволы" начнут 14 августа домашним матчем против Лидса.

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