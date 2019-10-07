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Сульшер сам не знает, как достучаться до своих игроков, – ван Перси раскритиковал наставника МЮ

12:22 85 Читати українською
Сульшер сам не знает, как достучаться до своих игроков, – ван Перси раскритиковал наставника МЮ
Робин ван Перси / ФК Манчестер Юнайтед

Бывший нападающий сборной Нидерландов Робин ван Перси прокомментировал результаты Манчестер Юнайтед в нынешнем сезоне.

"Видно, что в Сульшера проблемы, если говорить честно. И я понимаю, что тренеру Манчестер Юнайтед в такое время нужно искать какие-то слова. Возможно, он выбрал не те слова.

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Что значит "навести порядок в головах игроков"? Сами футболисты думают об этих словах и не понимают его. Ему нужно найти способ наладить взаимопонимание с футболистами, повысить их уверенность в собственных силах. Мне кажется, что Сульшер сам не знает, как достучаться до своих футболистов", – цитирует ван Перси Optus Sport.

Напомним, ван Перси выступал за Манчестер Юнайтед с 2012-го до 2015-го года. После восьми туров АПЛ команда Сульшера занимает 12-е место в турнирной таблице.

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Теги
Англия Робин ван Перси Робин ван Перси Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер
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