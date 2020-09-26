"Нам повезло. Возможно, мы заслужили одно очко, но не более. Но мы проявили характер. В прошлом сезоне у нас было слишком много ничьих, так что это большой плюс для нас. Хорошо, что здесь нет Жозе, чтобы измерить размер ворот.

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С Брайтоном играть непросто. Нам не хватало свежести и резкости, но мы наберем форму. Впереди много работы", – поделился Сульшер в комментарии BBC.

Отметим, что специалист имел в виду недавний матч Тоттенхэма Моуринью в Лиге Европы против Шкендии – оказалось, что ворота на стадионе македонского клуба меньше стандартных. В итоге, УЕФА таки заменил их на ворота необходимых размеров.

Напомним, Манчестер Юнайтед в итоге вырвал победу над Брайтоном благодаря пенальти, назначенный после финального свистка.

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