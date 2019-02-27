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Сульшер рассказал, когда Фред может получить свой шанс в Манчестер Юнайтед, сравнив бразильца с Вероном

09:24 49 Читати українською
Сульшер рассказал, когда Фред может получить свой шанс в Манчестер Юнайтед, сравнив бразильца с Вероном
Фред / Goal

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер намекнул, что хавбек Фред может выйти на поле в матче против Кристал Пэлас.

"Фред? Вы должны понимать, что ему надо время на адаптацию. Вспомним Хуана Верона, который стал одним из лучших игроков с которым я играл. Аргентинцу также понадобилось время на адаптацию в Манчестер Юнайтед.

Сульшер встретился с Фредом и обсудил будущее бразильца на Олд Траффорд

Я уверен, что Фред воспользуется своим шансом. Возможно, он получит его в матче против Кристал Пэлас", – сказал норвежец для Goal.com. на предматчевой пресс-конференции

Отметим, что у "красных дьяволов" сейчас настоящая эпидемия травм. Только за первый тайм матча против Ливерпуля повреждения получили Хуан Мата, Джесси Лингард и Андер Эррера. Также в лазарете команды находится Неманья Матич и Антони Марсьяль

Напомним, матч 28-го тура АПЛ между Кристал Пэлас и МЮ сыграют сегодня, 27 февраля. Стартовый свисток в матче прозвучит в 22 часа.

Решфорд во время разминки пристыдил Фреда, чем спровоцировал бурную реакцию игроков Манчестер Юнайтед

Теги
Англия Фред Фред Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер
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