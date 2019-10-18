Сульшер: Решение Манчестер Юнайтед отпустить Лукаку и Санчеса было правильным

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер прокомментировал трансферную кампанию клуба прошлым летом.

"В некоторых матчах может показаться, что нам не хватает нескольких опытных футболистов. Санчес и Лукаку – бомбардиры и хорошие игроки, но на данный момент мы приняли такие решения, и они были правильными.

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Все игроки в Манчестер Юнайтед хотят отдать все ради клуба и этой футболки. Каждый день они приходят на тренировку, надевают футболку и отдают все, что у них есть. Так что нельзя говорить: "О, а если бы я этого не делал".

Мы предоставили парочке ребят шанс проявить себя, и возможно, для некоторых из них еще слишком рано. Но Гринвуд вышел и забил несколько голов, так что это отличный опыт для них. Мы знаем, что пока нет желаемых результатов, но я бы не оставил в команде игроков, которых мы продали. Это было правильное решение", – поделился Сульшер в комментарии Sky Sports.

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